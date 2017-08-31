Дипломатический скандал между Турцией и США

МИД Турции выпустил заявление, в котором негативно оценил решение США о предъявлении обвинений 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовавших в нападении на участников митинга в Вашингтоне.

«Мы протестуем самым серьезным образом из-за того, что это предвзятое обвинительное заключение было принято», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что их реакция по этому вопросу была передана послу США в Анкаре.

29 августа в США 15 охранникам Эрдогана предъявили обвинения из-за нападения на митингующих во время визита турецкого лидера в Вашингтон.