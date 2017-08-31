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США отказались предоставить Турции военных инструкторов

 

США ответили отказом на запрос Турции направить в страну инструкторов пилотов истребителей F-16, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, запрос был направлен в США для того, чтобы «восполнить нехватку турецких летчиков реактивных самолетов».

Турция также обращалась с запросом и к другим странам. Пакистан положительно ответил Турции, однако США выступили против этого. В соответствии с договором о приобретении американского оборудования продажа, техническое обслуживание и боевая подготовка между третьими странами требует одобрения со стороны Вашингтона.

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