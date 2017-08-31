Венесуэле предрекают дефолт

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах до уровня «CC» с «ССС», говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что Fitch также понизило рейтинг странового потолка до «СС» с «ССС».

В тексте указано, что понижение рейтингов Венесуэлы «отражает мнение агентства, что дефолт в стране вполне вероятен».

Fitch учитывает дальнейшее снижение вариантов финансирования проектов властями Венесуэлы из-за дополнительных санкций, введенных Вашингтоном 25 августа.