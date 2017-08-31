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Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Соединенные Штаты переживают одно из самых мощных в своей истории стихийных бедствий. Ураган Харви обрушил на южный Техас невиданное количество воды. И хотя ветер уже потерял свою силу, дожди продолжают непрерывно идти, и по мнению ряда специалистов, худшее еще впереди.

Пока число погибших называется в тридцать человек, но все признают, что эта цифра еще будет расти. Август – время, на которое приходится самая большая опасность прихода ураганов, формирующихся над Атлантикой и движущихся в сторону материковой Америки. В эти же дни в августе 2005 года удар стихии принял Нью-Орлеан, по которому прошелся ураган Катрина, забравший жизни 1833 человек. К счастью, количество жертв в этот раз будет намного меньше.

А вот экономический ущерб может оказаться рекордным. Уже сейчас страховщики называют цифру в сто миллиардов долларов. Катрина обошлась в сумму от 120 до 160 миллиардов, но трудно сказать, насколько прогнозируемые потери учитывают ущерб для предприятий, расположенных в зоне поражения.

Хьюстон – четвертый по величине город США, в нем и в окрестностях расположены сотни крупных предприятий, включая гигантов нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Ряд этих заводов имеет непрерывный технологический цикл, их остановка повлечет очень серьезные и затратные последствия для производства.

С другой стороны, подтопление промышленной зоны грозит опасными экологическими последствиями. Харви, отнесенный сначала к четырехбалльному урагану, по силе не так страшен. Хотя четырехбалльный ураган по классификации наносит катастрофический ущерб, потерявший силу Харви сейчас точнее назвать тропическим штормом, главная беда от которого – масштабное затопление огромных территорий. И в этом отношении Харви не знает себе равных.

С 25 августа по 29 августа, по данным метеорологов, выпало 49,2 дюйма осадков – это абсолютный рекорд в истории страны. Для сравнения, Катрина выплеснула на землю в разы меньше – 17 дюймов. При этом, повторюсь, дожди продолжают идти, а шторм перемещается из Техаса в Луизиану. Уже на этот момент около 195 тысяч американцев зарегистрировались на получение финансовой помощи от правительства.

Многие семьи лишились крова, и неизвестно, когда они смогут вернуться назад в места, которые пришлось покинуть. Утрату другого имущества сложно подсчитать. Одних только потерянных в результате автомобилей, ожидается, будет не менее полмиллиона.

Такая стихия – серьезное испытание для президента Трампа. И хотя на уровне штатов и на федеральном уровне делается все возможное, чтобы спасти людей и облегчить участь эвакуированных, трудно в кризисной ситуации избежать ошибок и нареканий со стороны населения. Пока вездесущие критики 45-го президента отмечают, что ему в его визите в Техас явно не хватило элементарного человеческого сочувствия к пострадавшим, Трамп сразу заговорил на более близкие ему темы бизнеса. А Мелания почему-то поехала с мужем, надев туфли на высоченном каблуке, больше уместные на великосветской вечеринке, чем в зоне стихийного бедствия. В совокупности с прочими многочисленными претензиями это не добавляет авторитета президенту, у которого растет дефицит этого авторитета.

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