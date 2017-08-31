Москва может испортить отношения с Тель-Авивом из-за ситуации в Сирии. Последствия ухудшения этих отношений скажутся не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе, учитывая особые связи Азербайджана и Израиля, утверждает аналитик Юрий Райхель в своей статье, опубликованной накануне изданием PolitekA.

Автор пишет, что после договоренности Вашингтона с Москвой на полях саммита G-20 о создании так называемых зон деэскалации в трех провинциях — Дераа, Эль-Кунейтра и Ас-Сувейда на юго-западе Сирии, части иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шиитской милиции стали заполнять территории на границах Израиля и Иордании, активизировалась деятельность «Хезболлы» в Ливане. Соответственно, израильская авиация стала наносить по ним удары. Под эти удары попали КСИР, а также сирийские правительственные войска в районе Эль-Кунейтры и все, кто оказался на этой территории.

Израиль, используя все дипломатические возможности, пытался доказать в Москве и Вашингтоне, что устное соглашение о зонах деэскалации не учитывает проблемы его безопасности.

С точки зрения Израиля, готовящееся соглашение по Сирии между США и Россией имеет ряд недостатков. В первую очередь, потому что не предусматривает вывод иранских подразделений из Сирии после полного разгрома и вытеснения боевиков ИГИЛ. После их разгрома возникает сухопутная связь из Ирана через Ирак в Сирию. Негативные последствия для безопасности Израиля очевидны, и в Тель-Авиве не собираются сидеть сложа руки.

«Иран, при помощи Корпуса стражей исламской революции, пытается создать вокруг нас новую реальность, - заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. - Речь идет о создании в Сирии баз иранских военно-морских сил и ВВС, о создании шиитских вооруженных формирований, насчитывающих тысячи наемников, и о производстве на территории Ливана оружия повышенной точности. Израиль не собирается мириться с этими попытками и не ограничится ролью стороннего наблюдателя».

Израильское руководство неоднократно пыталось донести свои опасения до российского президента. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с момента начала российской военной операции в Сирии, пять раз побывал в России. Причем только один визит был плановым.

Последняя встреча Нетаньяху и Путина продолжалась три часа. Это говорит о том, что обсуждение было детальным. Израилю важно было в очередной раз донести до российского руководства свою позицию.

По мнению автора статьи, с одной стороны Москва не хочет портить отношения с Тель-Авивом. Даже участие одних лишь ВВС Израиля в сирийском конфликте может изменить военно-стратегическую ситуацию. Этого Москва не желает и по экономическим, не говоря уже о военных, причинам.

С другой стороны, для России Иран — стратегический партнер, «Хезболла» и КСИР — военные союзники. Безопасность российских баз и подтверждение российских интересов не только в Сирии, но на всем Ближнем Востоке основаны на поддержке Ирана.

«Возникшую дилемму Москва решить не может, но и ничего не предпринимать тоже опасно. Вашингтон ведь не теряет времени. Если в Тель-Авиве заручатся полной американской поддержкой, а это весьма вероятно с учетом откровенно произраильской позиции Белого дома, то Москва рискует потерять свои хорошие отношения с Израилем со всеми вытекающими из этого последствиями. Они коснутся не только Ближнего Востока, но и Южного Кавказа, учитывая тесное военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Тель-Авива», - пишет Ю.Райхель.