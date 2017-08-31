Подписаться на уведомления
 

Ухудшение российско-израильских отношений скажется на Азербайджане они о нас

Автор: Отдел информации 

Москва может испортить отношения с Тель-Авивом из-за ситуации в Сирии. Последствия ухудшения этих отношений скажутся не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе, учитывая особые связи Азербайджана и Израиля, утверждает аналитик Юрий Райхель в своей статье, опубликованной накануне изданием PolitekA.

Автор пишет, что после договоренности Вашингтона с Москвой на полях саммита G-20 о создании так называемых зон деэскалации в трех провинциях — Дераа, Эль-Кунейтра и Ас-Сувейда на юго-западе Сирии, части иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шиитской милиции стали заполнять территории на границах Израиля и Иордании, активизировалась деятельность «Хезболлы» в Ливане. Соответственно, израильская авиация стала наносить по ним удары. Под эти удары попали КСИР, а также сирийские правительственные войска в районе Эль-Кунейтры и все, кто оказался на этой территории.

Израиль, используя все дипломатические возможности, пытался доказать в Москве и Вашингтоне, что устное соглашение о зонах деэскалации не учитывает проблемы его безопасности.

С точки зрения Израиля, готовящееся соглашение по Сирии между США и Россией имеет ряд недостатков. В первую очередь, потому что не предусматривает вывод иранских подразделений из Сирии после полного разгрома и вытеснения боевиков ИГИЛ. После их разгрома возникает сухопутная связь из Ирана через Ирак в Сирию. Негативные последствия для безопасности Израиля очевидны, и в Тель-Авиве не собираются сидеть сложа руки.

«Иран, при помощи Корпуса стражей исламской революции, пытается создать вокруг нас новую реальность, - заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. - Речь идет о создании в Сирии баз иранских военно-морских сил и ВВС, о создании шиитских вооруженных формирований, насчитывающих тысячи наемников, и о производстве на территории Ливана оружия повышенной точности. Израиль не собирается мириться с этими попытками и не ограничится ролью стороннего наблюдателя».

Израильское руководство неоднократно пыталось донести свои опасения до российского президента. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с момента начала российской военной операции в Сирии, пять раз побывал в России. Причем только один визит был плановым.

Последняя встреча Нетаньяху и Путина продолжалась три часа. Это говорит о том, что обсуждение было детальным. Израилю важно было в очередной раз донести до российского руководства свою позицию.

По мнению автора статьи, с одной стороны Москва не хочет портить отношения с Тель-Авивом. Даже участие одних лишь ВВС Израиля в сирийском конфликте может изменить военно-стратегическую ситуацию. Этого Москва не желает и по экономическим, не говоря уже о военных, причинам.

С другой стороны, для России Иран — стратегический партнер, «Хезболла» и КСИР — военные союзники. Безопасность российских баз и подтверждение российских интересов не только в Сирии, но на всем Ближнем Востоке основаны на поддержке Ирана.

«Возникшую дилемму Москва решить не может, но и ничего не предпринимать тоже опасно. Вашингтон ведь не теряет времени. Если в Тель-Авиве заручатся полной американской поддержкой, а это весьма вероятно с учетом откровенно произраильской позиции Белого дома, то Москва рискует потерять свои хорошие отношения с Израилем со всеми вытекающими из этого последствиями. Они коснутся не только Ближнего Востока, но и Южного Кавказа, учитывая тесное военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Тель-Авива», - пишет Ю.Райхель.

462 просмотров


Старости
Сотрудник Bombardier выступил в защиту Зии Мамедова
Сотрудник Bombardier выступил в защиту Зии Мамедова Скандальный процесс
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
1 Сен 33° / 23°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Закупит ли Армения С-350? А вот Азербайджан обладает «Бараком»
Национальному герою Расиму Акперову – 60 лет наша доска почета
Наводнение в Хьюстоне настигло бакинцев наши подробности
Пенсионеры как фактор дестабилизации ситуации наша аналитика
Недоношенная газировка на прилавках Баку
Москва покупает лояльность Лукашенко за большие деньги наш комментарий
Иванишвили меняет Грузию по своему образу и подобию haqqin.az из Тбилиси
Ухудшение российско-израильских отношений скажется на Азербайджане они о нас
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Венесуэле предрекают дефолт
США отказались предоставить Турции военных инструкторов
24 года без Губадлы
Дипломатический скандал между Турцией и США
В Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
Всего 16% американцев довольны президентством Трампа
Мировые цены на нефть снижаются
Ирак нанес удар по ИГИЛ 94 убитых
Азербайджанская армия на 58-м месте, армянская - на 93-м Не наш рейтинг
Сотни американских солдат прибыли в Грузию
США возглавили рейтинг лучших армий мира
Журналистка Курбатова выдворена с Украины
Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes
Грузовик наехал на пешеходов в центре Москвы
Генсек ООН призвал снять блокаду с сектора Газа
Лидер «Хезболлы» выступил в защиту эвакуации боевиков ИГ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться