Все разговоры и обещания правящей партии «Грузинская мечта», прозванной в народе «мечтателями» оказались просто блефом – намеченный диалог с широким оппозиционным представительством сорван, сообщает Грузинское бюро haqqin.az.

Парламентское большинство попросту отказалась обсуждать предложения, представленные объединенной оппозиций. Правящие объясняют свой отказ сесть за стол переговоров со своими политическими оппонентами очень просто: «Мы надеялись, что оппозиционные партии поддержат конституционные изменения, но их совместное заявление и по форме и по существу является ультиматумом. При таком подходе диалога не получится», - объяснил ситуацию журналистам глава парламентского большинства Арчил Талаквадзе. Однако это не совсем так, ибо общественности известно внесение каких изменений в конституцию добивается оппозиция.

Это прежде всего переход от смешанной пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента. Оппозиция выступает также против отмены всенародных прямых выборов президента. Правящая же партия намечает после 2018 года избирать главу государства 300 голосов депутатов различного уровня. Таким образом намеченная по инициативе Венецианской комиссии на 6 сентября в Страсбурге встреча между правящей партией и оппозицией лишается смысла, и судя по всему теперь уже не состоится.

«Это значит, что на предстоящей в сентябре осенней сессии парламента Грузия получит тот главный закон страны против которого настроено большинство граждан, - заявил накануне утром экс-спикер парламента, лидер партии «Европейская Грузия» Паата Давитая. – Такая вот демократия сложилась у нас – страна вынуждена смириться перед волей одного человека».

Известно, что за кулисами политических процессов зорко наблюдает из своего имения политик N1, который не имеет никакого государственного или общественного статуса, но которого зовут Бидзина Иванишвили.