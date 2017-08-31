На минувшей неделе правительство России одобрило предоставление Белоруссии очередного кредита - в размере $700 млн, со сроком погашения в 10 лет и на весьма льготных условиях. Примечательно, что средства выделяются в рублях и тратиться они будут... на погашение предыдущего долга, взятого Минском и Москвы. Проще говоря, Москва надеется купить лояльность Минска за большие деньги.

В официальном документе прямо сказано, что кредит выделяется для «дальнейшего укрепления дружественных отношений». Теперь же приходится признать, что пока принципы построения этих «дружественных отношений» между двумя соседними странами все более напоминают финансовую пирамиду.

Цель - урвать миллиард

Кроме этих $700 млн, Белоруссия ранее получила еще $300 млн по линии Евразийского банка развития ЕАБР. Только по линии этого фонда Белоруссии уже предоставлено тремя траншами $1,4 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд. Обе эти структуры — и банк и фонд — являются детищами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где первую скрипку как известно играет Россия.

По мнению экспертов, получить даже такие деньги, не говоря уж о больших суммах, Минск вряд ли где-то еще смог бы. В частности, страна давно пытается получить у МВФ кредит размером до $3,5 млрд, однако достичь договоренностей на этот счет до сих пор не удалось.

Ранее глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин откровенно признавался, что его ведомство планирует взять кредит у правительства России и Евразийского фонда стабилизации и развития именно на погашение российского долга. То есть, этот суммарный миллиард долларов требуется Минску вовсе не для экономического развития и структурных преобразований, а банально на то, чтобы рассчитаться по старым долгам с Москвой. В чем, собственно, белорусский Минфин и вынужден признаться.

Дружба дружбой, а денежки врозь

Стоит отметить, что кредит на $700 млн Белоруссия должна была получить от России еще в октябре 2016 года. Но этого не произошло по причине разгоревшегося не на шутку нефтегазового конфликта между Москвой и Минском. Напомним, что еще в начале 2016 года белорусская сторона в одностороннем порядке пересмотрела цены на российский газ и стала платить $73 за тысячу кубометров вместо $132, как прописано в контракте. Аргументировал это Минск тем, что в рамках ЕАЭС Белоруссия якобы должна получать газ по внутрироссийской цене, привязанной к стоимости барреля.

Москва с этим была категорически не согласна, посчитав, что Белоруссия задолжала ей более $700 млн. В итоге Москва снизила на 20-25% поставки российской нефти в соседнюю страну. Это оказалось весьма чувствительным ходом для Минска: ведь большую часть объемов российской нефти, поставленных на беспошлинной основе, белорусы перерабатывают в готовое топливо и отправляют в Европу. В результате стороны минувшей весной все-таки договорились о выплате старых долгов, хотя для этого и пришлось проводить переговоры на высшем уровне — между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Сейчас Москва решила подстраховаться на тот случай, если Лукашенко снова найдет предлог не платить по кредитам. В этом случае Россия поставит в Белоруссию на переработку менее обещанных в течение года 24 млн тонн нефти.

Под угрозой полной изоляции

Вовсе не случайно конфликты между Россией и Белоруссией в последнее время только усиливаются. Лукашенко уже грозился выйти из ЕАЭС, если Кремль будет и дальше пренебрегать «правами белорусов на единое экономическое пространство, на создание единого нефтегазового рынка».

Нестыковки в функционировании Евразийского союза и низкую отдачу от интеграции признают даже его лидеры. Однако на демонтаж этой конструкции Россия никогда не пойдет. В противном случае Кремлю пришлось бы признать провал «евразийской идеи» на постсоветском пространстве.

Фактически это означает полную международную изоляцию Москвы. Дело в том, что Кремль в результате своих геополитических шагов ( в особенности, связанных с Украиной, Крымом и Донбассом) перессорился практически со всем западным миром, а хитрые восточные правители из постсоветского пространства сами не спешат в его объятия.

Вот и получается, что Москва просто обречена поддерживать Минск с точки зрения геополитической целесообразности. При желании даже этому можно найти определенные обоснования. Все-таки Белоруссия — это исторический партнер России, с которым достигнуты важные договорённости по нефти, и по газу, и по калию. В обмен на российскую финансовую поддержку, Белоруссия, как ожидается, будет более адекватна в отношении Таможенного союза и проявит понимание в вопросе закупки в РФ нефти и обратных поставок продуктов нефтепереработки.

Кроме того, в среднесрочной перспективе сохранение партнерских отношений со страной, у которой общая с нами система ПВО и которая является буферной зоной с Польшей, аккумулирующей сейчас вооружения и войска НАТО, стратегически важно. Еще один аргумент «за» – Белоруссия остается важной переговорной площадкой, например, по украинской тематике. Терять ее тоже было бы нецелесообразно.

Путь к дефолту

Вопрос в том, стоят ли все эти «плюсы», главным образом, потенциальные и эфемерные, тех больших и реальных денег, что ссужает Россия Белоруссии. Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что Лукашенко ведет страну к дефолту, и кредиты только ускорят этот процесс. Сейчас общая задолженность Белоруссии перед Россией составляет $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, но смог погасить лишь часть долга.

При этом надо учитывать, что кредиты, которые Москва продолжает выделят Белоруссии, не в состоянии погасить все внешние долги этой страны, которые составляют около $14 млрд (из них более $6 млрд — перед Россией). Положительные сдвиги белорусской экономики, которые наблюдаются в последний год (снижение инфляция с 12% до 6%, сокращение дефицита бюджета с 9,6% до 3,6% ВВП), тем не менее недостаточны для того, чтобы Минск самостоятельно справился с кризисом в экономике.

А кроме как на помощь Москвы, ему рассчитывать не на что. Об этом наглядно свидетельствуют цифры: с 2005 до 2015 год прямые российские инвестиции в союзное государство составили около $106 млрд. Это до 65% зарубежных вложений в белорусскую экономику, которые осуществляются как частными компаниями РФ, так и государственными банками. Существует также и «скрытое субсидирование», в том числе и за счет льготных цен на энергоносители.

Вместе с тем, Лукашенко постоянно старается вести игру на «двух шахматных досках»: он не отказывается от интеграции с Россией в рамках ЕАЭС, однако продолжает внушать Евросоюзу, что его контакты со Старым Светом будут крепнуть.

Однако, это блеф. Не имея на руках экономических козырей, белорусский Батька умело разыгрывает политические. Мастерски чередуя в своих заявлениях угрозы и даже оскорбления в адрес Москвы с ласкающими слух заверениями в братской любви и вечной дружбе, он эффективно добивается своих экономических целей: дешевых энергоносителей, выгодных кредитов, возможностей на их рассрочку и реструктуризацию.

Но тут ничего не поделаешь – дружить-то приходится в кредит…