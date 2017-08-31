Недоношенная газировка на прилавках Баку

Недавно, купив 2-литровую бутылку газированного напитка 7UP в супермаркете Megastore, что по улице Гасана Алиева, совершенно случайно поставил ее на весы и с удивлением заметил, что весит она 1,82 кг. Не поленился, нашел данные о плотности напитка и обнаружил что в емкость не долили как минимум 200 мл этого самого 7UP.

Поинтересовался в интернете, как впредь оградить себя от подобного обмана. Предлагают использовать мерный стакан и пустую пластиковую бутыль. Однако способ слишком громоздкий для постоянного применения, и уверен, что не каждый посетитель пожелает связываться с подобными фокусами, а потом еще и доказывать продавцу свою правоту.

Так что наиболее удобным мне кажется случайно открытый мной способ - взвешивание бутылки с каким там ни на есть напитком на весах, которые обычно в изобилии в любых маркетах. Должен, однако, предупредить, что даже это не гарантия, что администрация магазина признает недолив и поменяет товар или вернет деньги – опытные продавцы найдут тысячу отговорок.

Комментируя конкретный случай с недоливом 7UP, глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов сообщил haqqin.az, что еще лет 15 назад их общество добилось по такому же поводу наказания компании Coca-Cola.

«Конечно, мы проверим эту продукцию и в случае, если обнаружим недолив, обратимся в Бакинское представительство компании-производителя», - обещал Э.Гусейнов.

Однако проблема в том, что азербайджанский рынок слишком либерален, и каждый может выставить на продажу что ему захочется. «Около 40% жалоб - с нареканиями на продукты питания, в том числе на обвесы, недоливы и пр. Необходимо отрегулировать этот процесс», считает он.