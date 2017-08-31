Чуть ли не с появлением человечества появилась и проблема социального обеспечения каждого индивидуума после потери трудоспособности или старения. Множество детей нужны были людям не только для охоты или развития хозяйства, но и для того, чтобы те могли прокормить родителей на старости лет. Такая тенденция продолжалась тысячи лет, пока на смену традиционным родственным порядкам не пришли государственные устои.

Конечно, государственная пенсионная политика обеспечила большую уверенность людей в своем будущем, но вместе с тем вызвала и определенные недостатки, которые прямо или косвенно воздействовали на общество.

Пенсионеры, как фактор дестабилизации

Первой в 1884 году сформировалась государственная пенсионная система Германии. Но сегодня уровень рождаемости в этой стране самый низкий в Европе, а, следовательно, и в мире - 1,3 ребенка на 1 женщину. Падение рождаемости в Германии — это не новость, процесс начался еще в шестидесятые годы прошлого века. Но с 1975 года уровень рождаемости здесь держится стабильно ниже 1,5. Причем, это общий показатель, если же его дифференцировать по национальным признакам, то выяснится, что титульная нация давно растеряла свои способности воспроизводства, для чего общий коэффициент рождаемости (фертильность) должен быть не ниже 2,1.

То есть германская нация, как и французская, и другие нации на Западе просто стали вымирать. Из этого можно сделать вывод, что на демографическую дестабилизацию общества потребовалось порядка 70 лет. Новые устои общества за короткий срок привели к его разрушению, и теперь германской нации вряд ли удастся долгое время лидерствовать в Европе по численности.

То же можно сказать и о бывшем СССР, где пенсии появились значительно позже и вводились поэтапно. Впервые в стране советов пенсии были введены в августе 1918 года для инвалидов Красной армии. Постепенно пенсии стали охватывать и остальные слои общества - в 1923 ее ввели для старых большевиков, в 1928 году - для работников горнорудной и текстильной промышленности, а в 1937 году - для всех городских рабочих и служащих. Для колхозников же пенсии появились намного позже - только в 1956 году. Но и советы вскоре столкнулись с демографическими проблемами, которые остро стали проявляться в начале 90-х годов XX века на всем постсоветском пространстве, особенно в России. Обратите внимание, демографическая дестабилизация вновь проявилась примерно через 70 лет после начала формирования пенсионной системы. Все это, несомненно, имеет какую-то закономерность.

Какая же демографическая дестабилизация преследует пенсионную систему и с чем она связана? Почему триумф такого достижения социального прогресса, как государственная пенсионная система, ставшая неотъемлемой частью современного общества, стала отягощаться целым рядом проблем? И сегодня проблемы эти стали настолько сложными, что тревогу стали бить специалисты уже и из других сфер. Так, именно развитие пенсионной системы привело к ухудшению демографической ситуации, когда стало резко сокращаться количество работающего населения с одновременным увеличением количества пенсионеров, то есть население стало стареть. А это уже не только привело к проблемам в финансовой стабильности пенсионных фондов, но и в возрастном балансе общества. Правда, специалисты в этой сфере едины во мнении, что ухудшение демографической ситуации - это внешняя по отношению к пенсионной системе тенденция.

Денег нет – детей не надо

И действительно, если верить результатам анализов, ухудшение демографической ситуации, и в первую очередь спад рождаемости, определяется множеством факторов, никак не связанных с самой пенсионной системой. Среди них можно назвать медицинские, культурные, моральные и множество других причин. Но профильные анализы этих причин, к сожалению, редко охватывают всю картину в целом и не вызывают большого доверия. Можно, конечно, много спорить, но демография – это наука не только социальная, но и экономическая. Поэтому и анализ причин падения рождаемости, являющейся первопричиной демографической проблемы, должен проводиться при помощи методологического аппарата экономической теории. Пока же этот процесс отдан на откуп другим социальным и естественным наукам: социологии, психологии, медицине и др.

Это лишь на первый взгляд может показаться, что демографией и в самом деле должны заниматься медики, социологи и психологи, а, следовательно, только они должны и анализы, соответствующие проводить. Попробуем вспомнить, о каких проблемах говорят наши молодые родственники и знакомые при объяснении причин нежелания иметь детей.

В первую очередь они ссылаются на материальные проблемы (квартира, зарплата и др.), а уж потом вспоминают о других трудностях. Да и насколько полноценными могут быть выводы специалистов отдельных сфер, каждый из которых рассуждает со своей колокольни. Это еще раз подтвердили опубликованные недавно в haqqin.az исследования, посвященные младенческой смертности, итоги которых резко расходятся с официальными данными. Эти исследования, пожалуй, еще раз доказали профильным специалистам, что экономическая теория может по меньшей мере внести значительный вклад в решение данной проблемы, поскольку складывающийся уровень рождаемости есть результат целенаправленных действий индивидов. Хотя они и встретили в штыки наши выводы, но впоследствии согласились с ними.

Да, в целом методологический аппарат экономической науки возможно применить к любой человеческой деятельности, разделив ее на цели и средства. Но беда в том, что многие экономисты при анализе демографической проблемы почему-то больше считаются с государственной политикой, способной, по их мнению, решить данную проблему. Конечно, дополнительные меры государственной политики стимулирования рождаемости нередко оправдываются. И это, безусловно, находит поддержку среди чиновников и пляшущих под их дудку экспертов-экономистов. Но в действительности эти меры не способны решить проблему, так как вероятность решения проблемы без выяснения ее причин крайне низка. Поэтому таким экономистам надо быть весьма осторожными, тем более что вся государственная политика, и отдельные госпрограммы в частности, тоже берут за основу именно выводы профильных специалистов.

В то же время первым шагом к решению проблемы является как раз выяснение причин, сформировавших сложившуюся ситуацию. С этой целью мы решили провести свой анализ причин ухудшения демографической ситуации в Азербайджане во взаимосвязи с существующей пенсионной системой, а также возможных путях ее реформирования для решения сложившихся проблем.

Действовавшая в СССР пенсионная система, была основана на перераспределительном принципе солидарности поколений. В такой системе взносы работающего населения направляются в общий фонд, из которого они перераспределяются лицам, достигшим пенсионного возраста. Взносы не являлись добровольными: их оплата была возведена в ранг обязанности – с зарплаты каждого работника в обязательном порядке высчитывался определенный процент в пенсионный фонд. Но такая система-обязаловка основана на насилии и лишает человека возможности выбора. При этом возникновение права на получение пенсии обусловлено простым достижением определенного возраста и трудового стажа. Источником выплат является следующее поколение, достигшее трудоспособного возраста и платящее взносы.

Безбилетники в большом поезде

Вполне очевидно, что в такой системе возникновение права на получение пенсий никак не связано с источником выплат. Основатели такой пенсионной системы предполагали, что ее наличие никак не влияет на формирование источника. И просто удивительно, что никто из видных экономистов того времени так и не обратил внимания на тот механизм саморазрушения общества, который закладывает данный способ организации пенсионной системы. Хотя очевидность возможности получать блага (пенсию) без условия формирования источника ее получения (будущего поколения) запускает трагедию общедоступного ресурса.

Действительно, когда люди могут получить благо независимо от того, заплатили они за него или нет, у них меньше стимулов платить. У людей появляется соблазн увильнуть от платы, стать своего рода безбилетниками в том большом поезде, который мы называем страной. Мы и сами немало отмечали, как много людей пользуются выгодами, не оплачивая свою долю издержек, связанных с обеспечением этих выгод. Министерство труда и социальной защиты населения и сегодня ведет борьбу с подобными перегибами. Но так продолжаться вечно не может, так как в результате такой однобокой политики блага просто не будут производиться. Этот вывод применим и к воспроизводству человеческого капитала. Пенсионная система заменила собой механизмы, которые веками обеспечивали существования индивида в старости и сохранение численности общества в целом – семью и воспроизводство детей.

Однако механизм саморазрушения перераспределительной пенсионной системы и общества начал действовать не сразу. Изменение стереотипов поведения не может произойти мгновенно. Точно также, как и любой другой экономический стимул дает результаты только через определенный промежуток времени. В данном случае на изменение поведения и приоритетов людям необходимо длительное время. Именно поэтому длительное время государственная перераспределительная пенсионная система не испытывала проблем.

Фактом, подтверждающим влияние создания пенсионной системы на демографическую ситуацию, является динамика показателя фертильности, которая начала резко снижаться непосредственно после начала формирования пенсионной системы и достигло максимума после распространения ее на всё общество.

Рождаемость в Азербайджане (детей за всю жизнь женщины)

Год 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2016 Рождаемость (фертильность) в Азербайджане детей за всю жизнь женщины 5,0 4,7 3,5 2,8 2,0 2,3 2,0 Снижение показателя по сравнению с предыдущим периодом, в единицах -- -0,3 -1,2 -0,7 -0,8 +0,3 -0,3 Снижение показателя по сравнению с предыдущим периодом, в % -- -6,0 -25,5 -20,0 -28,5 +15,0 -13,0

Другим подтверждением того, что действия людей являются настолько «практичными» в данном вопросе является то, что все страны, имеющие низкую рождаемость, имеют также и пенсионные системы: страны Европы, США, Канада. С другой стороны, страны, не имеющие пенсионной системы доступной всем жителям, не испытывают проблем с рождаемостью. Примером может служить Китай и Индия.

Таким образом, связь между пенсионной системой и демографическими проблемами имеет как теоретические основы (эффект безбилетника), так и может быть подтверждена фактами.

Продолжение следует