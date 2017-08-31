Речь идет о внуках постоянного автора haqqin. az, известного азербайджанского журналиста Расима Агаева. Вот его корреспонденция о случившемся.

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Сообщение о стихийном бедствии в штате Техас первоначально было воспринято нашей семьей с понятным беспокойством, но без особой тревоги, сообщил он только что редакции. В Хьюстоне вот уже третий год проживают мои внуки – 15-летняя Сария и 10-летний Рафаэль. Ребята этим летом гостили у нас в Баку и недавно вернулись к себе домой.

Первый телефонный звонок 28 августа нас не только успокоил, но даже рассмешил – ребята не без удовольствия подшутили над нашими волнениями и пообещали тут же связаться с Баку, если волны Мексиканского залива доберутся до их особняка. Их благостное настроение подтверждала и фотка малышей на фоне живописного хьюстонского уголка. Однако на следующий день нам было уже не до шуток: Евроньюс, как впрочем, все мировые информационные агентства наперебой передавали об обрушившемся на Хьюстон наводнении. Слово это, на мой взгляд, не в состоянии передать то, что мы видели на телерепортажах из города, который нам до сих пор был известен как нефтяной центр США. Из-за плотной дождливой завесы с трудом проглядывали очертания домов и улиц, если б не буйство ураганного ветра все это можно было принять за пейзажи Венеции.

Жуткая картина уходящего под воду города, увы, подтверждала наши худшие предчувствия. Надо ли описывать наше состояние, когда мы убедились в бесполезности телефонной связи. Как по заказу тут же Евроньюс сообщил, что телефонная связь с Хьюстоном прервана. Оставалось надеяться на чудо. И оно произошло: где-то далеко за полночь сквозь шум и треск пробился голос матери детей, донесший благую весть: малыши эвакуированы, как, впрочем, и все детское население затопленных кварталов. Вода прибывает. Взрослые перебрались на второй этаж особняка. На первом гуляют волны. На сухом островке где-то в возвышенной части города пока что безопасно, как и детям, которых на лодке спасатели перебросили туда. Прошло еще несколько тревожных часов, прежде чем свершилось еще одно чудо: в трубке раздался взволнованный голос Сарии. Оказывается они перебрались в дом тамошних друзей – бакинцев. Все в порядке. “Школа закрыта!” – радостно прокричал Рафаэль и на этом связь прервалась…

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Вот и вся информация от нашего автора, в данном случае оказавшегося невольным очевидцем стихийного бедствия в далеком Хьюстоне. Разумеется, мы рады были счастливому концу этой истории, приключившемуся с нашими маленькими земляками. Как и тому, что в их чудесном спасении сыграла свою роль и чисто бакинская черта спешить в трудную минуту на помощь.

Последние сообщения из Хьюстона действуют успокаивающе – ураган “Харви” покидает город и двигается в направлении штата Луизиана. Трамп предупредил, что ущерб нанесенный разбушевавшейся стихией может стать самым крупным для американского бюджете за всю историю подобных событий – около 50 млрд. долларов. Но что такое миллиарды долларов по сравнению с последним сообщением Сарии о том, что у них все в порядке. А невольное приключение как увлекательный американский фильм – запомнится на всю жизнь…