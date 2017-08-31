Подписаться на уведомления
 

Наводнение в Хьюстоне настигло бакинцев наши подробности

Автор: Лев Маас, автор haqqin.az 

Речь идет о внуках постоянного автора haqqin. az, известного азербайджанского журналиста Расима Агаева. Вот его корреспонденция о случившемся.

* * *

Сообщение о стихийном бедствии в штате Техас первоначально было воспринято нашей семьей с понятным беспокойством, но без особой тревоги, сообщил он только что редакции. В Хьюстоне вот уже третий год проживают мои внуки – 15-летняя Сария и 10-летний Рафаэль. Ребята этим летом гостили у нас в Баку и недавно вернулись к себе домой.

Первый телефонный звонок 28 августа нас не только успокоил, но даже рассмешил – ребята не без удовольствия подшутили над нашими волнениями и пообещали тут же связаться с Баку, если волны Мексиканского залива доберутся до их особняка. Их благостное настроение подтверждала и  фотка малышей на фоне живописного хьюстонского уголка. Однако на следующий день нам было уже не до шуток: Евроньюс, как впрочем, все мировые информационные агентства наперебой передавали об обрушившемся на Хьюстон наводнении. Слово это, на мой взгляд, не в состоянии передать то, что мы видели на телерепортажах из города, который нам до сих пор был известен как нефтяной центр США. Из-за плотной дождливой завесы с трудом проглядывали очертания домов и улиц, если б не буйство ураганного ветра все это можно было принять за пейзажи Венеции.

Жуткая картина уходящего под воду города, увы, подтверждала наши худшие предчувствия. Надо ли описывать наше состояние, когда мы убедились в бесполезности телефонной связи. Как по заказу тут же Евроньюс сообщил, что телефонная связь с Хьюстоном прервана. Оставалось надеяться на чудо. И оно произошло: где-то далеко за полночь сквозь шум и треск пробился голос матери детей, донесший благую весть: малыши эвакуированы, как, впрочем, и все детское население затопленных кварталов. Вода прибывает. Взрослые перебрались на второй этаж особняка. На первом гуляют волны. На сухом островке где-то в возвышенной части города пока что безопасно, как и детям, которых на лодке спасатели перебросили туда. Прошло еще несколько тревожных часов, прежде чем свершилось еще одно чудо: в трубке раздался взволнованный голос Сарии. Оказывается они перебрались в дом тамошних друзей – бакинцев. Все в порядке. “Школа закрыта!” – радостно прокричал Рафаэль и на этом связь прервалась…

* * *

Вот и вся информация от нашего автора, в данном случае оказавшегося невольным очевидцем стихийного бедствия в далеком Хьюстоне. Разумеется, мы рады были счастливому концу этой истории, приключившемуся с нашими маленькими земляками. Как и тому, что в их чудесном спасении сыграла свою роль и чисто бакинская черта спешить в трудную минуту на помощь.

Последние сообщения из Хьюстона действуют успокаивающе – ураган “Харви” покидает город и двигается в направлении штата Луизиана. Трамп предупредил, что ущерб нанесенный разбушевавшейся стихией может стать самым крупным для американского бюджете за всю историю подобных событий – около 50 млрд. долларов. Но что такое миллиарды долларов по сравнению с последним сообщением Сарии о том, что у них все в порядке. А невольное приключение как увлекательный американский фильм – запомнится на всю жизнь…

132 просмотров


Старости
Сотрудник Bombardier выступил в защиту Зии Мамедова
Сотрудник Bombardier выступил в защиту Зии Мамедова Скандальный процесс
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
1 Сен 33° / 23°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Закупит ли Армения С-350? А вот Азербайджан обладает «Бараком»
Национальному герою Расиму Акперову – 60 лет наша доска почета
Наводнение в Хьюстоне настигло бакинцев наши подробности
Пенсионеры как фактор дестабилизации ситуации наша аналитика
Недоношенная газировка на прилавках Баку
Москва покупает лояльность Лукашенко за большие деньги наш комментарий
Иванишвили меняет Грузию по своему образу и подобию haqqin.az из Тбилиси
Ухудшение российско-израильских отношений скажется на Азербайджане они о нас
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Венесуэле предрекают дефолт
США отказались предоставить Турции военных инструкторов
24 года без Губадлы
Дипломатический скандал между Турцией и США
В Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
Всего 16% американцев довольны президентством Трампа
Мировые цены на нефть снижаются
Ирак нанес удар по ИГИЛ 94 убитых
Азербайджанская армия на 58-м месте, армянская - на 93-м Не наш рейтинг
Сотни американских солдат прибыли в Грузию
США возглавили рейтинг лучших армий мира
Журналистка Курбатова выдворена с Украины
Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes
Грузовик наехал на пешеходов в центре Москвы
Генсек ООН призвал снять блокаду с сектора Газа
Лидер «Хезболлы» выступил в защиту эвакуации боевиков ИГ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться