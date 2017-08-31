Сегодня, 31 августа национальному герою Азербайджану, бывшему командиру знаменитой 157-ой бригады полковнику Расиму Акперову исполнилось 60 лет. Р.Акперов обессмертил свое имя в боях за Геранбой (его бригада и отстояла этот район в 1992 году), Шаумяновский район, село Гюлистан и в освобождении в период первой карабахской войны Агдере (Мардакертский район бывшей НКАО). 32-летний следователь прокуратуры, почувствовав опасность, нависшей над родным Геранбоем, бросил привилегированное положение в Баку, собрал отряд и бросился в огонь карабахской войны. Спустя два года бывший следователь Р.Акперов стал прославленным полевым командиром и был награжден высшей наградой страны – звездой Национального героя Азербайджана. Р.Акперов сыграл большую роль и в предотвращении двух попыток госпереворотов в 1994 году.

По сей день Р.Акперов страдает от ранений, полученных во время тогдашних горячих и ожесточенных боев с вражескими полчищами бородатых сепаратистов. Однако, геранбойский командир осознает главной итог своей непростой жизни – ему вместе с храбрыми бойцами 157-ой бригады удалось отстоять земли своих предков. С юбилеем командир! Долгой жизни полной новых подвигов!