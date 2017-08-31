Закупит ли Армения С-350? А вот Азербайджан обладает «Бараком»

В следующем году Россия сможет предложить иностранным заказчикам новейшие зенитные системы С-350 «Витязь» разработанные при участии Южной Кореи, пишет газета «Известия».

Новые системы компактнее и дешевле, чем С-400, но обладают всеми возможностями комплексов С-300 и при этом могут работать в ближнем бою без дополнительного прикрытия «Панцирями» или «Торами», пишет газета.

«Витязь» – это принципиально новый комплекс, а не модернизация советской системы, благодаря этому С-350Е превосходит даже "Бук-М3". Кроме того, эта система явно будет дешевле С-400. Всё это может привлечь серьезных покупателей», - заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его словам, новую ЗРС «могут захотеть приобрести те страны, которые боятся атак с применением беспилотников, крылатых ракет, но при этом ограничены в средствах».

«Покупатели получат компактный комплекс средней и малой дальности с возможностями ПРО. Это актуально для государств, желающих создать полноценную систему ПВО-ПРО и избежать больших затрат. Покупателями могут стать Индия, Алжир, Армения, Вьетнам и те страны Ближнего Востока, у которых нет денег на С-400», - сказал эксперт.

«Он не стреляет на ходу, но время его развертывания всего пять минут. Ему доступны аэродинамические цели, самолеты или крылатые ракеты, на расстоянии до 60 км и на высотах от 10 м до 30 км. Баллистические цели ЗРС сбивает на дальности до 30 км и высоте до 25 км», – рассказали газете в концерне. Одна установка оснащается 12-ю ракетами. В дивизионе может быть до 8 установок.

Боевой расчет С-350Е – три человека. Работа ведется полностью автоматически, а расчет лишь готовит ЗРС к работе и контролирует ход боя.

Пока не было информации о том, что Азербайджан проявляет интерес к покупке ЗРС С-400 «Триумф», а о возможной покупке Арменией С-350 «Витязя» говорят лишь эксперты. Однако, не исключено, что, Россия по льготным ценам может продать этот комплекс Армении, учитывая большой спектр беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении ВС Азербайджана.

Азербайджан, в свою очередь, не нуждается в покупке зенитно-ракетного комплекса ближнего боя, подобного С-350. Азербайджан имеет на вооружении комплексы израильского производства «Барак-8», которые по своим тактико-техническим характеристикам намного превосходят С-350 «Витязь». Однако, Азербайджан интересуется новейшими образцами противоракетных и противовоздушных комплексов, которые производит российский военно-промышленный комплекс.