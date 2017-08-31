В Индии обрушился дом: есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли, девять пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в Мумбаи, сообщает агентство ANI.

Здание, расположенное в районе Донгри на юге города, обрушилось в четверг около 08:40 утра. Точные причины произошедшего не известны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании.

Кроме того, инцидент произошел спустя два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.