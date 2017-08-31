Согласно поступившим данным, в результате взрыва в Измире шесть человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

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В провинции Измир в районе Буджа подорван заминированный мусоровоз, сообщает CNN Turk.

Согласно сообщению, мусоровоз был взорван, когда рядом проезжал автомобиль жандармерии, перевозивший заключенных.

По предварительным данным, в результате взрыва ранен один человек, личность которого не разглашается.

В настоящее время на место происшествия прибыли отряды пожарной и первой медицинской помощи.