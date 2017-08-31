Сегодня в городе Шахтинск Карагандинской области Казахстана на шахте "Казахстанская", принадлежащей "Арселор Миттал Темиртау", произошел внезапный выброс метана. В шахте находились 136 человек. Трое шахтеров без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

Три человека доставлены в больницу, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айжан Ису.

По данным агентства, еще трое мужчин доставлены с шахты в областной медицинский центр Караганды.

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас они находятся в сознании. В больницу поступили с отравлением метаном. Все необходимое лечение и обследование им оказывается", — сообщила Иса.