В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,04%, до $45,94 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures цены на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,04%, до $50,88 за баррель.

Отметим, что накануне цены на нефть эталонных марок резко обвалились из-за данных о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.