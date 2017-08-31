Подписаться на уведомления
 

Цены на нефть не определились с динамикой После обвала накануне

 

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,04%, до $45,94 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures цены на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,04%, до $50,88 за баррель.

Отметим, что накануне цены на нефть эталонных марок резко обвалились из-за данных о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

695 просмотров


Старости
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
1 Сен 33° / 22°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Автомобиль врезался в толпу людей в центре Петербурга
В США впервые одобрили генную терапию для лечения рака
США продают оружие ИГИЛ Свидетельства бывшего боевика
Вице-мэра поймали с марихуаной
Россияне боятся бедности, роста цен и безработицы Данные опроса
Британский премьер отказалась покинуть пост
Цены на нефть не определились с динамикой После обвала накануне
Взрыв на шахте в Казахстане трое погибших
Теракт на западе Турции: есть раненые Обновлено; фото
В Индии обрушился дом: есть погибшие
Минобороны о новых обстрелах армян
Манат укрепился к евро
Закупит ли Армения С-350? А вот Азербайджан обладает «Бараком»
Национальному герою Расиму Акперову – 60 лет наша доска почета
Наводнение в Хьюстоне настигло бакинцев наши подробности
Пенсионеры как фактор дестабилизации ситуации наша аналитика
Недоношенная газировка на прилавках Баку
Ухудшение российско-израильских отношений скажется на Азербайджане они о нас
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Венесуэле предрекают дефолт
США отказались предоставить Турции военных инструкторов
24 года без Губадлы
Дипломатический скандал между Турцией и США
В Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
Всего 16% американцев довольны президентством Трампа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться