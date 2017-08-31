Британский премьер отказалась покинуть пост

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не намерена покидать свой пост после завершения процедуры Brexit, пишет The Guardian.

"Я не тот человек, который легко бросает начатое", - заявила Мэй.

"В Соединенном Королевстве нужно сделать большую работу. Нужно не только провести процесс выхода из ЕС, выстроить прочное и специфическое сотрудничество с Евросоюзом, но и обеспечить Британии выход на рынки по всему миру", - сказала премьер.

Таким образом, она опровергла слухи о том, что планирует уйти в отставку в 2019 году. Несмотря на провал на выборах в июне 2017-го, когда консерваторам не удалось получить абсолютное большинство, она планирует пойти на выборы в 2022-м.

Мэй заявила, что ее политические амбиции не ограничиваются одним лишь Brexit. "Я тут надолго", - добавила она.