Российская исследовательская организация «Левада-центр» провела в августе опрос с целью выяснить, что сильнее всего тревожит жителей России, сообщает РБК со ссылкой на результаты работы.

Большинство опрошенных (61%) считают самой серьезной проблемой рост цен. Эксперты социологического центра отмечают, что эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет. В 1999 году этот показатель достигал максимальных значений (86%). В августе 2015 года, когда падение курса рубля по отношению к иностранным валютам составило более 8%, увеличение цен беспокоило 78% респондентов. Данные за прошлый год показывают, что инфляция вызывала озабоченность 72% опрошенных.

Еще одним поводом для беспокойства российских жителей стала бедность и обнищание населения. Согласно новому опросу «Левада-центра», этими проблемами озабочены 45% респондентов. Безработица волнует 33% опрошенных. При этом такое же количество граждан озабочены коррупцией.

Среди проблем, которые меньше всего волнуют жителей России, оказались ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. Общее количество граждан, которые обеспокоены этими проблемами, составило 4%.