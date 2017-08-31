Вице-мэра поймали с марихуаной

В России вице-мэра города Мирный Алексея Кузниченко сотрудники полиции задержали с марихуаной. Его подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает якутское информагентство ЯСИА со ссылкой на достоверный источник в городе.

Информацию о задержании Кузниченко РБК подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия). «Задержание есть, но занимаются этим сотрудники полиции», — пояснил собеседник РБК.

В МВД по Якутии ЯСИА сообщили, что сотрудники полиции задержали чиновника с марихуаной, но его имя не назвали. В полиции уточнили, что он был задержан по дороге на работу. При обыске у него изъяли полиэтиленовый пакет. Химическая экспертиза установила, что в пакете была марихуана. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный употреблял наркотики.