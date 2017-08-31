Подписаться на уведомления
 

В США впервые одобрили генную терапию для лечения рака

 

Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило применение генной терапии острого лимфобластного лейкоза у детей и молодых взрослых. Речь идет о первом случае, когда генная терапия для лечения рака получает одобрение FDA, сообщает Русская служба ВВС.

В FDA, объявляя об одобрении этого метода борьбы с раком, назвали произошедшее «историческим» событием, добавив, что медицина «выходит на новые рубежи».

Терапия разработана фармкомпанией Novartis. Ее суть заключается в том, что у пациента забирают его собственные T-клетки, составляющие часть иммунной системы. Клетки замораживают, отвозят на завод фармкомпании и с помощью специально модифицированного вируса иммунодефицита человека помещают в них ген, помогающий убивать злокачественные клетки. После этого T-клетки снова замораживают, отвозят в клинику и вводят обратно пациенту.

Novartis объявила, что курс терапии, получившей торговое название Kymriah, будет стоить 475 тысяч долларов. Предполагается, что курс будет разовым.

Терапия имеет побочные эффекты, поэтому прибегать к ней планируется в том случае, когда другие методы лечения оказались неэффективными

72 просмотров


Старости
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
1 Сен 33° / 22°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Автомобиль врезался в толпу людей в центре Петербурга
В США впервые одобрили генную терапию для лечения рака
США продают оружие ИГИЛ Свидетельства бывшего боевика
Вице-мэра поймали с марихуаной
Россияне боятся бедности, роста цен и безработицы Данные опроса
Британский премьер отказалась покинуть пост
Цены на нефть не определились с динамикой После обвала накануне
Взрыв на шахте в Казахстане трое погибших
Теракт на западе Турции: есть раненые Обновлено; фото
В Индии обрушился дом: есть погибшие
Минобороны о новых обстрелах армян
Манат укрепился к евро
Закупит ли Армения С-350? А вот Азербайджан обладает «Бараком»
Национальному герою Расиму Акперову – 60 лет наша доска почета
Наводнение в Хьюстоне настигло бакинцев наши подробности
Пенсионеры как фактор дестабилизации ситуации наша аналитика
Недоношенная газировка на прилавках Баку
Ухудшение российско-израильских отношений скажется на Азербайджане они о нас
Техас под водой, а Трамп под критикой – худшее еще впереди наш комментарий
Венесуэле предрекают дефолт
США отказались предоставить Турции военных инструкторов
24 года без Губадлы
Дипломатический скандал между Турцией и США
В Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
Всего 16% американцев довольны президентством Трампа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться