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Киев потребовал объяснений от Еврокомиссии

 

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи со словами главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, передает УНИАН.

Уточняется: Юнкер указал, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО.

Точицкий заявил, что попросил Европейскую комиссию предоставить украинской стороне разъяснения по поводу слов Юнкера на конференции послов ЕС в Брюсселе. Он также напомнил Еврокомиссии о заявлениях Петра Порошенко о неизменности стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

Точицкий выразил свою обеспокоенность в данной связи его коллегам в Еврокомиссии, так как, по его мнению, слова Юнкера были широко использованы в СМИ «с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал послов Евросоюза не забывать, что Украина не является членом НАТО и ЕС. Об этом он сказал в связи с недавним высказыванием президента Украины Петра Порошенко о том, что страна сможет в ближайшее время выполнить условия, необходимые для вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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