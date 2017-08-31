В Ливане погиб азербайджанский спортсмен

В столице Ливана Бейруте 28 августа произошло ДТП с участием гражданина Азербайджана Алиева Хазара Интигам оглу (1994 г.р.). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно сообщению Посольства Азербайджана в Ливане, в результате ДТП автомобиль сбил Хазара Алиева, стоявшего в это время на проезжей части дороги. Водитель автомобиля и сотрудники скорой помощи доставили Х.Алиева в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных увечий он скончался.

Установив личность погибшего по найденному у него паспорту, полиция Бейрута связалась с посольством Азербайджана. Работники дипведомства незамедлительно прибыли в больницу, где в присутствии полиции и врачей осмотрели тело погибшего и подтвердили его личность.

Посольство сообщило о случившемся родственникам Х.Алиева. По факту было возбуждено уголовное дело.

Будучи в Ливане, Х.Алиев не был зарегистрирован в азербайджанском консульстве, кроме того, у него отсутствовала медицинская страховка.

Больница, в которую был привезен Х.Алиев, потребовала платы за оказанные услуги. Как и в других странах, бюджет диппредставительств Азербайджана за рубежом не предусматривает средства на подобные случаи. Посольство ведет контакты с полицией Бейрута, больницей и лицом, совершившим наезд, и пытается обеспечить доставку тела погибшего на родину.

Отметим, что погибший Хазар Алиев занимался смешанными боевыми единоборствами.