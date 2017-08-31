Лавров позвонил Зарифу

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили в четверг по телефону ход выполнения соглашения по иранской ядерной программе и вопросы урегулирования в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса", - информировали в министерстве.