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Москва завершает поставки боевых машин Азербайджану

Автор: Отдел информации 

Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ.

"Завершение поставок намечено на 2018 год", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году. По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах. Также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила порядка миллиарда долларов.

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