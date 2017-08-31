Таинственный предприниматель поразил Екатеринбург азербайджанскими коврами

В районе Пионерского поселка готовят к открытию уникальный для Екатеринбурга торговый объект Baku Plaza. «Изюминка» проекта — выставка-продажа азербайджанских ковров, передает haqqin.az со ссылкой на портал E1.RU.

По планам собственников, предприятие будет представлять собой дом бытового обслуживания, включающий в себя ателье по ремонту и пошиву одежды, химчистку, салон красоты, продуктовые магазины и другие объекты. На верхнем этаже будет располагаться специальный выставочный зал — «Ковры Азербайджана». Торговую галерею с коврами ручной работы, которые будут привозить из Азербайджана, открыл предприниматель из Баку. По информации из азербайджанской диаспоры, бизнесмен этот учредил подобные же галереи и в родной столице и в Москве.

Всего в Baku Plaza будут работать около 100 человек. Сейчас здесь происходит обустройство рабочих мест, сюда завозятся ковры.