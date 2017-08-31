Синоптики прогнозируют жару

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается. Утром местами будет слабый туман. Задует умеренный северо-западный ветер, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22 - 25°, днем - 31 - 36°. В Баку ночью будет 23 -25°, днем - 34 - 36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70 - 80%, днем - 40 - 50%

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 26 - 27°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28° тепла.