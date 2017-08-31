Взрывы на химическом заводе в Техасе

В Техасе на территории затопленного химического предприятия произошли два взрыва. Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, живущие в радиусе двух километров от химической фабрики, расположенной к северо-востоку от Хьюстона, передает Дойче велле.

Руководство расположенного в городе Кросби предприятия французского химического концерна Arkema объявило, что из-за последствий урагана "Харви" на предприятии вышла из строя система энергопитания охлаждающих установок.

"Используемые на фабрике химикалии разогреваются", - отмечается в сообщении, которое цитирует агентство dpa.

Жертвами урагана "Харви" в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.