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Взрывы на химическом заводе в Техасе

 

В Техасе на территории затопленного химического предприятия произошли два взрыва. Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, живущие в радиусе двух километров от химической фабрики, расположенной к северо-востоку от Хьюстона, передает Дойче велле. 

Руководство расположенного в городе Кросби предприятия французского химического концерна Arkema объявило, что из-за последствий урагана "Харви" на предприятии вышла из строя система энергопитания охлаждающих установок. 

"Используемые на фабрике химикалии разогреваются", - отмечается в сообщении, которое цитирует агентство dpa.

Жертвами урагана "Харви" в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

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