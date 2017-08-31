Порошенко тратит собственные деньги на украинскую армию

Президент Украины Петр Порошенко тратит собственные средства на приобретение оружия, которое передает ВСУ. Об этом сообщает ресурс Ukrainian military pages.

Издание пишет, что Порошенко с начала кофликта в Донбассе потратил более 500 млн гривен (это почти $20 млн по нынешнему курсу) собственных средств на помощь Вооруженным силам Украины, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (до 2016 года — оперативного командования «Юг» Сухопутных войск).

«Среди переданной помощи автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62-мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов», — уточняет интернет-ресурс.

21 августа во время визита президента в 3-й отдельный полк спецназначения, который дислоцируется в Кропивницком, командир полка передал Порошенко символический подарок с гильзами от патронов выпущенных из этих винтовок, с именами погибших собратьев, отмечает издание.