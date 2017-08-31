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В Индии сын вырвал и съел сердце матери фото

 

В Индии безработный Сутил Кучакурни пришёл просить у матери деньги на алкоголь. Когда 65-летняя женщина заявила, что он не получит от неё больше ни копейки, сын схватился за нож. Сначала 35-летний мужчина зарезал пенсионерку, а затем вырезал у неё сердце и съел его, приправив соусом чатни и чёрным перцем, сообщает Mirror.

"У Сутила нет работы, и всё это время он жил на пенсию матери. Он алкоголик и часто воровал у старушки деньги. Жена и трое детей сбежали от него в Мумбай", - заявил старший инспектор Санджай Мор.

Страшное убийство произошло в доме женщины из индийского города Колхапур. По словам соседей, ее убийцу они заметили, когда тот вышел на улицу с окровавленными руками. Мужчина был арестован в тот же день.

"Некоторые органы погибшей вместе с сердцем были найдены обглоданными рядом с её телом. Мы подозреваем, что Сутила пытался их съесть, но это выяснится только по результатам медицинской экспертизы", - сказал сотрудник полиции.

 

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