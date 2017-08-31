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Хакеры взломали WikiLeaks

 

Хакеры из группы OurMine взломали официальный сайт WikiLeaks и разместили на его главной странице свое сообщение, пишет издание Verge.

"Привет, это OurMine (группа по обеспечению безопасности), не волнуйтесь, мы просто проверяем ваш… бла-бла-бла, постойте, это не проверка! WikiLeaks, помните, как вы бросили нам вызов, обещав взломать вас?" — написали хакеры, разместив внизу сообщения ссылку на свой сайт и адрес своей электронной почты.

Также взломщики предложили запустить хэштег #WikiLeaksHack ("Взлом WikiLeaks") в микроблоге Twitter.

В настоящий момент сайт WikiLeaks не доступен для пользователей. Представитель сайта пока не дал комментариев в отношении случившегося.

Хакеры из OurMine известны тем, что взломали микроблог создателя Twitter Джека Дорси и страничку гендиректора Google Сундара Пичаи в сервисе Quora. Кроме того, они осуществили атаки на сайты изданий Variety и BuzzFeed, а ранее, в этом месяце, уже вскрыли аккаунты телесети HBO в интернете.

Сами OurMine на своем сайте называют себя "элитной хакерской группой", которой с помощью взломов удалось обнаружить недочеты во многих системах. Хакеры предлагают свои услуги по обеспечению безопасности различных сайтов и аккаунтов.

Сайт WikiLeaks известен своими публикациями секретной информации, полученной от анонимных источников или при ее утечках.

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