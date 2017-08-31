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В России задержали похитителей шашки Надир Шаха

 

Подозреваемые в похищении антикварной шашки полководца XVIII века и шаха Ирана Надир Шаха стоимостью более 1 млн евро и ряда ювелирных изделий задержаны в Московской и Смоленской областях, сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России по Республике Дагестан и по Смоленской области совместно с ФСБ России и при поддержке подразделений Росгвардии задержаны подозреваемые в хищении антикварных изделий из здания музея Кубачинского художественного комбината в Дагестане", - сказала Волк.

В июне задержанные похитили из здания музея более 100 антикварных изделий, в том числе шашку Надир Шаха, приблизительная стоимость которой может составлять более 1 млн евро.

Волк отметила, что 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области были задержаны в Чеховском районе Московской области при попытке продажи шашки.

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