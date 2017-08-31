В начале августа по подозрению в совершении крупных махинаций с рецептурными медикаментами были взяты под стражу 12 жителей Калифорнии. «Преступная Россия» обнаружила устойчивую связь между сложной схемой медицинских клиник-однодневок, поставлявших на черный рынок аптечные наркотики, и знаменитой уличной бандой Armenian Power, которая еще в 1980-х вступила в конфликт с мексиканской мафией и другими преступными группировками Лос-Анджелеса.

Жителей США убивают наркотики. Причем не распространяемые уличными дилерами героин и крэк, а обезболивающие на основе синтетических опиатов. Сила фармацевтического лобби, добившегося почти бесконтрольного распространения болеутоляющих средств в США, привела к потреблению американцами 80% всех выпускаемых в мире опиатосодержащих препаратов, тогда как численность населения не превышает 5% от мирового. Власти и СМИ назвали зависимость от опиатов «национальной эпидемией», а президент США Дональд Трамп в связи с опиоидным кризисом 10 августа 2017 года со всей серьезностью заявил о необходимости скорейшего введения в стране режима чрезвычайного положения.

Майк Мазерати и «белые воротнички»

В самый разгар масштабной федеральной кампании по борьбе с опиатной зависимостью прокуратура Центрального округа Калифорнии 3 августа отрапортовала об аресте 12 подозреваемых в преступном сговоре и организации разветвленной сети так называемых «кочевых клиник». Большинство задержанных — американские армяне, постоянно проживающие в Калифорнии.

По выписанным фиктивными медицинскими учреждениями поддельным рецептам злоумышленники получили в аптеках, а затем продали на черном рынке в общей сложности более 2 млн опиатосодержащих таблеток, говорится в обвинительном заключении.

Исполняющий обязанности прокурора США Сандра Р. Браун в особом порядке отметила, что «кроме получения незаконной прибыли, мошенническая схема еще стимулировала повальное распространение отпускаемых по рецепту лекарств, наносящую огромный вред нашей нации».

По данным прокуратуры, семеро из 12 обвиняемых — операторы фиктивных медицинских клиник, которые периодически открывались и закрывались, сотнями выписывая поддельные рецепты на оксикодон, викодин, ксанакс и другие наркосодержащие препараты. Остальные задержанные выполняли в преступном сообществе различные функции — от подделки документов и получения в аптеках медикаментов по рецептам до сбыта препаратов на черном рынке. Руководил группой 36-летний предприниматель Минас Матосян, известный по прозвищу «Майк Мазерати».

По версии правоохранителей США, Матосян, организовал преступную схему, находил и нанимал коррумпированных врачей, которые за «откаты» подписывали фальшивые рецепты. Например, в одном из записанных в результате прослушки его телефонных разговоров Матосян говорит о враче, который «получает десятки тысяч долларов, сидя дома, а от его имени вымышленным больным выписываются тысячи наркосодержащих таблеток, которые обошлись национальной программе Medicare не менее чем в 500 тысяч долларов».

Также известно, что своих врачей Майк Мазерати "сдавал в аренду» другим фиктивным клиникам, получая за это, по данным прокуратуры, большие деньги. Так, согласно материалам дела, в одном из подобных случаев клиника заплатила Матосяну за услуги врача (то есть за его печать и подпись) 20 тысяч долларов.

Врачей, не согласившихся участвовать в преступной схеме, часто просто не спрашивали. Известно, что личные данные и служебные документы одного из практикующих докторов, отказавшегося от предлагаемых Матосяном 20 тысяч долларов, были подделаны, вследствие чего по ним были выписаны фальшивые рецепты на оксикодон. В другом случае преступники использовали данные медика, длительное время находившегося в больнице с тяжелым заболеванием и впоследствии скончавшегося. Рецепты от его имени выписывались даже после смерти врача.

Как следует из материалов суда, в ОПГ входили исполнители различных рангов — от организаторов, врачей и специалистов по подделке документов до "бегунков» (runners) и подставных лиц (cappers).

У каждого участника преступной группы была своя функция. Так, 52-летний Армен Симонян курировал деятельность сети фиктивных клиник (по данным «Преступной России», на имя Минаса Матосяна в Калифорнии зарегистрирована корпорация H & M Medical Supply; в настоящее время статус ее деятельности приостановлен.), задержанный Гриша Саядян получал рецепты от нескольких клиник сети и занимался непосредственно распространением "товара" среди покупателей, а Марисса Монтенегро и Элизабет Гурумджян занимались изготавлением поддельных рецептов. Между тем старшая сестра последней - Анаит Гурумджян и младший брат Минаса Матосяна -30-летний Хайк Матосян отоваривали рецепты в аптеках, при этом Матосян-младший еще и отвечал за продажу львиной доли наркотиков на черном рынке.

Кроме вышеперечисленных лиц, обвинения в участии в мошеннической схеме были предъявлены Сабрине Губерман, Фредерику Мэннингу, Джеймсу Уилсону, Ральфу Мэннингу и известному в Калифорнии адвокату по уголовным делам Фреду Минассяну, который, по данным прокуратуры, обеспечивал юридическое прикрытие преступной группе. Еще двое обвиняемых в рамках этого дела были объявлены в розыск.

Стоит отметить, что все фигуранты дела — жители пригородов Лос-Анджелеса и близлежащих городов (Энсино, Бербанк, Голливуд, Санта-Ана и Глендейл), которые в течение последнего столетия являются местами компактного проживания армянской диаспоры США. Большинство задержанных — люди интеллигентных профессий (врачи, предприниматели, служащие) — те, кого в США принято называть «белыми воротничками». Самые молодые из обвиняемых — сестры Гурумджян (25 и 27 лет), возраст остальных предполагаемых участников мошеннической схемы колеблется от 45 до 66 лет. Большинство из них не были ранее судимы, за исключением разве что самого Минаса Матосяна (административное наказание за ДТП) и 66-летнего Гриши Саадяна, осужденного 2010 году погромкому уголовному делу о мошенничестве.

«Доллары с диагнозом»

По данным Минюста США, Гриша Саадян был одним из 10 задержанных по обвинению в попытке хищения $17 млн у Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет). Стоит отметить, что характер совершенных им в составе группы (8 армян и 2 русских) преступлений во многом тот же, что и 66-летнего Саадяна, переехавшего из Глендейла в соседний Бербанк и арестовнного семью годами спустя.

Криминальная схема работала следующим образом: участники преступной группы различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники, иногда даже арендуя для этого помещения, но чаще - ограничиваясь «служебным» почтовым ящиком.

Далее от имени клиник и реальных врачей, данные которых были получены мошенническим путем, злоумышленники выставляли счета Medicare и заводили на подставные фирмы банковские счета, куда федеральная программа перечисляла деньги. Полученные средства преступники немедленно выводили и отмывали с помощью цепочки «дружественных» юрлиц. Пока правоохранители не раскрыли схему мошенничества, преступная группа, в которую входил Саадян, успела похитить у Medicare $8 млн.

Стоит отметить, что эта сумма была лишь малой толикой от ущерба, который понесла федеральная программа в результате крупной аферы — общие потери Medicare от аналогичных мошеннических действий сразу в 25 штатах оценили в $163 млн. Да и уголовное дело, фигурантом которого стал Саадян, было лишь частью проведенной в 2010 году масштабной операции ФБР и полиции США под названием «Доллары с диагнозом». Всего же в ходе настоящей акции были предъявлены обвинения 73 подозреваемым, 52 из которых были арестованы. Кроме того, операция «Доллары с диагнозом» стала хронологически первым мощным ударом американских правоохранителей по этническому синдикату организованной преступности, известному как Armenian Power.

Armenian Power

«Армянская сила» (Armenian Power, AP13 или WSAP13 (West Side Armenian Power)) — многоступенчатое преступное сообщество, возникшее в округе Лос-Анджелеса в 2000-х на базе одноименной уличной банды. Молодежная боевая организация «Армянская сила» была создана в середине 1980-х в восточно-голливудском районе Маленькая Армения для защиты армянских иммигрантов от латиноамериканской организованной преступности.

В конце 1990-х визитной карточкой Armenian Power стали уличные убийства конкурентов из движущегося автомобиля — по данным полиции, на счету членов ОПГ их было не менее 10. В настоящее время штаб-квартира Armenian Power находится в пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, население которого на 70% состоит из армян. По разным оценкам численность «Армянской силы» сегодня — от 250 до 2 тысяч членов. Кроме альянсов с мексиканскими и афроамериканскими преступными группировками Armenian Power известна своими прочными связями с российским криминалитетом, а в частности с «ворами в законе».

Отдав в начале «нулевых» латиноамериканским бандам уличную торговлю наркотиками, Armenian Power значительно перепрофилировалась на так называемую «беловоротничковую» преступность (white-collar offences). К этой категории противозаконной деятельности относятся финансовые махинации, кража личных данных, скимминг кредитных карт, незаконное ростовщичество и хищение бюджетных средств с использованием хитроумных комбинаций. Угрожающего вида парни с оружием и татуировками «Armenian Power» на улицах пригородов Лос-Анджелеса остались, однако теперь они в большей степени заняты защитой от конкурентов своих образованных коллег, доходы от преступной деятельности которых несравнимо выше барышей от банального грабежа.

Афера со страховками Medicare стала классическим примером нового формата «Армянской силы». Примечательно, что одним из ее организаторов в федеральном масштабе был «вор в законе» Армен Казарян по кличке «Пзо», представитель российского «воровского» клана Аслана Усояна (Дед Хасан).

«Вор в законе» Армен Казарян (Пзо) 1964 г.р. был «коронован» в 1991 году в Ростове-на-Дону. Стал известен задолго до этого как лидер крупной ОПГ в Ереване. В России Пзо подозревают в организации убийства армянских «воров в законе» Або и Левы, расстрелянных на трассе Ростов—Москва в декабре 1993 года. В 1995 году он сам едва не погиб в Москве, когда снайпер застрелил стоявшего рядом с ним криминального «авторитета» Ишхана Саркисяна. С 1996 года Казарян проживает в США. По некоторым данным, Пзо дружен с братом президента Армении Сашиком Саргсяном и курирует в США его бизнес-проекты, в том числе и девелоперскую компанию «Глендейл Хиллз», занимающуюся строительством в Калифорнии.

Поселившийся в 1996 году в Глендейле Армен Казарян практически сразу вошел в число лидеров «Армянской силы». Вместе со своими подельниками Робертом Терджиняном и Давидом Мирзояном организовал мошенническую сеть, состоявшую из 118 фиктивных клиник в 25 штатах. Кроме $163 млн Medicare порядка $50 млн потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid. По некоторым данным, часть средств, похищенных Пзо в результате махинаций со страховками в США, уходила за океан, в «общак» клана Деда Хасана. Также сообщалось, что долю похищенных средств Пзо и его сообщники предположительно легализовали в Армении, скупая элитную недвижимость с помощью незаконных нотариальных актов и коррупционных связей, однако официально армянская сторона эту версию неоднократно отрицала.

Когда афера с медицинскими страховками была раскрыта ФБР, обвинения в финансовом мошенничестве, рэкете, отмывании денег и нелегальной торговле табачными изделиями были предъявлены в общей сложности 78 фигурантам дела. Казарян, которому по совокупности обвинений грозило пожизненное заключение, пошел на сделку с правосудием и признал обвинение в рэкете. Благодаря этому ходу в феврале 2013 года Пзо был приговорен федеральным судом Нью-Йоркского Южного округа к 37 месяцам ареста, штрафу в размере $60 тысяч и к конфискации имущества, включая дом стоимостью 600 тысяч долларов в Калифорнии. И поскольку срок ареста до суда Казаряну зачли, в сентябре того же года он уже вышел на свободу. Столь удачному для Пзо развитию событий немало способствовал другой представитель армянской диаспоры, защищавший его в суде адвокат Марк Герагос, друг отца Ким Кардашьян — известного адвоката Роберта Кардашьяна. Вслед за ним в обмен на смягчение приговора признал свою вину и Давид Мирзоян, курировавший деятельность группировки на Западном побережье США.

К отрицавшему свою вину Роберту Терджиняну суд оказался более строг. Несмотря на его второстепенную роль в группе, суд приговорил Терджиняна к 10 годам и 5 месяцам тюрьмы и присудил штраф в 1 170 000 с депортацией в Армению после освобождения. Об экстрадиции Пзо на родину также ходили слухи, однако потом стало известно, что грин-карту он получил как беженец из Азербайджана и в Армению выслан быть не может.

Не дав Armenian Power прийти в себя после сокрушительного удара, правоохранительная система США провела в феврале 2011 года еще более масштабную операцию, получившую название «Отключение энергии» (Power Outage). В ней принимали участие более тысячи полицейских, сотрудников управления по борьбе с наркотиками и агентов ФБР. Федералы раскрыли более десятка изощренных мошеннических схем, с помощью которых за счет денег налогоплательщиков и бизнес-структур набивала карманы армянская мафия.

За решеткой по целому спектру обвинений оказались более 90 активных членов Armenian Power, и на этот раз не только мошенников-«воротничков», но и бойцов с улиц. Среди них по обвинению в вымогательстве были задержаны и несколько лидеров банды, среди которых оказался один из основателей Armenian Power Мгер Дарбинян (Голливудский Майк, Капоне, Кэпс), Рафаэль Парсаданян (известный также как Раффо) и Арман Шаропетросян по кличке «Конь».

Стоит отметить, что в деле шестилетней давности по обвинению Дарбиняна и Шаропетросяна в вымогательстве ключевым свидетелем выступал бизнесмен Минас Матосян, тот самый Майк Мазерати, арестованный месяц назад за организацию наркоторговли рецептурными опиатами.

Примечательно, что вымогательство в отношении Матосяна прекратилось еще до ареста подозреваемых и без помощи ФБР. По словам правоохранителей, из Армении позвонил некий очень влиятельный человек и взял на себя долговые обязательства Матосяна.

Однако на деле Мгера Дарбиняна такой поворот событий уже никак не отразился. Несмотря на то, что Матосян против него не свидетельствовал, а сам Дарбинян не признал своей вины, его все равно посадили надолго. Такова была установка, слишком большим влиянием на Armenian Power и другие калифорнийские банды обладал Голливудский Майк. Тем более что было за что.

Кроме того, что у Дарбиняна изъяли целый арсенал оружия и признали виновным в похищении человека и в целом ряде других преступлений, особенный гнев общества, а следовательно, и широкий резонанс, вызвали две мошеннические операции, направленные конкретно против американских обывателей.

В ходе одной из них несколько миллионов долларов были украдены со счетов клиентов Bank of America, Citibank и других финансовых учреждений. Сначала подручные Дарбиняна хитроумными способами, в том числе и с помощью установленных в банках своих видеокамер, похищали реквизиты клиентов, а затем подделывали их личные чеки и выводили со счетов средства. Другая афера была связана с известной в США ретейл-сетью дешевых товаров 99 Cents Only Store. Злоумышленники закупали точно такие же POS-терминалы, как те, что использовались в 99 Cents для платежей банковскими картами, устанавливали на них считывающие устройства и на несколько дней подменяли ими терминалы магазинов. Затем процедура подмены происходила снова, и к преступникам возвращались их терминалы, но уже с реквизитами тысяч дебетовых карт покупателей. Затем по ним клонировались банковские карты, с которых преступники сняли в банкоматах не менее 2 млн долларов, принадлежавших покупателям.

Мгера Дарбиняна признали виновным сразу по 57 пунктам обвинения. Если суммировать по ним сроки, Дарбиняну грозило 973,5 года тюрьмы. Однако в итоге суд приговорил лидера Armenian Power к 32 годам заключения, что, казалось бы, тоже немало. Однако Мгер Дарбинян еще во время прошлых отсидок заключил прочный союз с калифорнийской тюремной бандой La EME (на свободе известной как «Мексиканская мафия»), благодаря чему члены Armenian Power, попав за решетку, чувствовали себя в безопасности и не менее комфортно, чем снаружи. В частности, известно, что вместе с LaEME Голливудский Майк наладил бесперебойные поставки наркотиков и мобильных телефонов в калифорнийские исправительные учреждения.