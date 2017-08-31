В Германии турецкого писателя обвинили в разжигании ненависти

Немецкий писатель турецкого происхождения Акиф Пиринчи предстанет перед судом за антиисламские и ксенофобские высказывания. Сегодня окружной суд Дрездена сообщил, что слушания по делу писателя начнутся 25 сентября, а приговор будет вынесен 2 октября, передает Дойче велле.

Согласно оглашенному ранее вердикту, Пиринчи должен был выплатить штраф в размере 11 700 евро. Писатель оспорил это решение, в связи с чем был инициирован новый судебный процесс.

В октябре 2016 года Пиринчи выступил с речью на митинге Pegida (движение "Европейцев-патриотов против исламизации Запада") в Дрездене, употребив выражение "исламская мусорная свалка в Германии" и назвав беженцев "захватчиками" и "наемными убийцами" немецкой культуры, а политиков - "гауляйтерами собственного народа". Он также выразил сожаление в связи с тем, что концлагеря в Германии "в настоящее время не работают".

Суд постановил, что эти высказывания способствуют разжиганию ненависти в германском социуме и угрожают общественному порядку.