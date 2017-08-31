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Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!» Мухтарбек Кантемиров

 

Скончался народный артист России Мухтарбек Кантемиров, известный по фильму «Не бойся, я с тобой!», сообщает Sputnik. Он умер на 84-м году жизни.

Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье профессиональных манежных наездников. Его отец, Али-Бек Кантемиров, стал родоначальником знаменитой цирковой династии, создавший первый в России конный цирк «Джигиты Осетии» («Али-Бек»).

Артист был худруком конного театра «Каскадер». Снимался в лентах «Русь изначальная», «Марш-бросок», «Не бойся, я с тобой! 1919». Последние годы он проживал в Москве.

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Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!» Мухтарбек Кантемиров
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