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Украина раскритиковала Белоруссию за непартнерское поведение

 

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому». Об этом она сказала в эфире украинского «5 канала», передает УНИАН.

 «На самом деле по Беларуссии, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас», — отметила Зеркаль. По ее словам, одной из проблем является намерение Белоруссии вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО).

 «Будем ли мы поддерживать Беларуссию в этом вступлении, несмотря, например, на то, что Беларуссия — это последняя страна Евразийского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы и навязывать уже Беларуссии, а через Беларуссию и ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы», — высказалась чиновница.

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