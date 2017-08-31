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Мамедъяров о соглашении с Евросоюзом

 

«Мы заинтересованы в скорейшем завершении переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и в развитии двустороннего сотрудничества в рамках этого документа», - заявил Э.Мамедъяров в своем выступлении на заседании глав МИД стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства в четверг в Будапеште, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению МИД, Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза, а число стратегических партнеров страны в рамках организации увеличивается. Наряду с этим, по словам министра, «Вышеградская группа» также стимулирует Азербайджан к развитию диалога с ЕС.

«Со дня официального старта переговоров в феврале прошлого года мы провели плодотворный и конструктивный диалог по различным пунктам проекта соглашения»,- отметил Э.Мамедъяров. 

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Это соглашение должно заменить прежнее - заключенное в 1996 году.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры до сначала саммита "Восточного партнерства", который состоится 21 ноября 2017 года в Брюсселе.

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