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Обязательную страховую медицину осталось ждать недолго

Автор: Отдел информации 

Все основные механизмы обязательного медицинского страхования в Азербайджане практически отработаны. Уже с начала 2018 года страна поэтапно будет переходить на эту форму медицинского обеспечения населения страхованием, собщили haqqin.az в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине Азербайджана. 

Согласно указу главы государства Ильхама Алиева, с 1 января 2017 года взял старт «Пилотный проект по применению обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района». За прошедшие 8 месяцев основная работа по внедрению новой системы выполнена, и в настоящее время уточняются и совершенствуются некоторые детали.

В проекте задействованы практически все медицинские учреждения на территории Мингячевира и Евлаха. В частности, были модернизированы формы первичной медицинской помощи, созданы центры здоровья семьи, в целях изменения структуры и механизмов управления центральные больницы, как субъекты права, переведены в категорию публичных юридических лиц, кроме того, усилена материально-техническая база медучреждений, использована новая система регистрации, внедрена новая система оплаты труда медработников и др.

Для эффективности работы, повышения качества услуг и управления финансовыми ресурсами медучреждений в них введена должность директора, объединены отделения отдельных клиник, а некоторые услуги - централизованы. В целях совершенствования профессионализма медработников проведены специальные тренинги.

Как отметили в пресс-службе госагентства, параллельно на правительственном уровнем идет обсуждение будущих законодательных актов, связанных с внедрением обязательного страхования.

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