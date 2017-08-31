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Отец азербайджанского певца предстал перед судом

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Гурбана Гусейнова, обвиняемого в преднамеренном убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, на котором председательствовал судья Новруз Керимов, были уточнены анкетные данные обвиняемого.  Очередное заседание суда назначено на 11 сентября.

Напомним, убийство произошло в поселке Сараи Абшеронского района. На почве семейного конфликта Г.Гусейнов убил свою супругу Фараиз Гусейнову и 18-летнюю дочь свояченицы - Рахилю Амур-Тебризи, которая жила на попечении своей тети, нанеся им удары гантелью.

Гурбан Гусейнов был задержан сотрудниками Управления полиции Абшеронского района. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 и 120.2.7 УК АР.

Отметим, что Г.Гусейнов – отец певца группы N brothers Исмаила Гусейнова

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