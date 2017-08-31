Азербайджан ввел санкции против депутатов Германии

Против двух депутатов от радикальной партии «Альтернатива для Германии» возбуждены уголовные дела по факту их незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана. Об этом изданию Schweriner Volkszeitung заявил представитель посольства АР в Берлине Вугар Гафаров.

По его словам, в настоящее время посольство проверяет информацию о визите в Нагорный Карабах немецких евродепутатов, являющихся также депутатами парламента федеральной земли Тюрингия. Они включены в «черный список» МИД Азербайджана, и им запрещен въезд в страну.

«Возбуждено уголовное дело и ведется расследование», - сказал В.Гафаров.

Речь идет о депутатах Европарламента Хольгере Арппе и Энрике Комнинге, которые в качестве наблюдателей участвовали в «конституционном референдуме», который провел сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

Азербайджанский дипломат напомнил немецкому журналисту, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану и это признано всей мировой общественностью.

«Такие незаконные визиты в Карабах не способствуют мирному урегулированию конфликта. Наш МИД занимается этим фактом», - сказал В.Гафаров.

Визит членов праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» попал в повестку дня из-за того, что немецкие спецслужбы выявили связь этой партии с российской разведкой. Согласно информации немецких СМИ, представители этой партии в качестве наблюдателей участвуют в выборах в самопровозглашенных республиках на территории СНГ, чтобы придать им легитимность.

«Немецкие спецслужбы имеют сведения о том, что Россия использует целевым образом экстремистов правого толка и политиков из "Альтернативы для Германии" для того, чтобы узаконить политику Кремля в самопровозглашенных республиках бывшего Советского Союза», - писали СМИ.

В феврале немецкие спецслужбы также сообщали о том, что сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри побывала в Москве, где провела ряд встреч, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и его заместителем Петром Толстым.