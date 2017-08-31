В России предотвращены теракты

ФСБ России задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области на 1 сентября, сообщает в четверг ЦОС ФСБ РФ.

"Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам… В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", — говорится в сообщении.

Один из террористов собирался совершить самоподрыв, другой – напасть на людей, используя холодное оружие. При обыске у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Задержанный признался, что собирался стать террористом-смертником.