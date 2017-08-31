Иракские власти подтвердили разгром ИГ в Талль-Афаре

Иракские войска разгромили террористов группировки «Исламское государство» при поддержке союзных им вооруженных отрядов и международной коалиции во главе с США. Об этом заявил глава правительства страны Хайдер Аль-Абади, передает Reuters.

«Талль-Афар был освобожден. Мы говорим бойцам ИГ: где бы вы ни были, мы придем, и вам придется или сдаться, или умереть», — говорится в официальном заявлении властей.

Об этой победе сообщалось еще 26 августа - с данной информацией выступил корреспондент Sky News Arabia.