Воздушные силы самообороны Японии провели 31 августа совместные с США военные учения. Они прошли в воздушном пространстве над южным японским островом Кюсю, сообщает РБК.
С японской стороны в них приняли участие два истребителя F-15, с американской — два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя-бомбардировщика F-35. Цель учений — улучшить совместный потенциал боевой авиации двух стран, а также проверить тактические навыки военных, говорится в сообщении на сайте Воздушных сил самообороны.
Учения были проведены в рамках сотрудничества между военным этих двух стран и Южной Кореи, сообщили представители японского командования.