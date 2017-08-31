Суд Индии вновь запретил индусам молиться в храме Тадж-Махал

Индийский суд, заслушав показания правительственных археологов, постановил, что Тадж-Махал является мусульманским мавзолеем, а не индуистским храмом Шивы, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что шесть адвокатов подали властям ходатайство, в котором заявили, что Тадж-Махал – не мусульманская гробница, а индуистский храм, посвященный божеству Шиве. Так как молиться в помещении памятника архитектуры до сих пор могли только мусульмане, истцы потребовали предоставить доступ к святыне также и индуистам.

Тогда власти поручили археологической службе Индии представить авторитетное научное мнение относительно исконного предназначения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Агра.

Однако археологи встали на сторону мусульман, заявив, что Тадж-Махал был построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах их четырнадцатого ребенка. Здесь же после смерти был похоронен и сам Шах-Джахан.