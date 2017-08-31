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Япония наращивает военный бюджет из-за угрозы КНДР

 

Бюджет японского оборонного ведомства на следующий год может вырасти на 2,5% - до 5,25 трлн иен ($48,6 млрд). Именно такой бюджет требуют для себя военные у Кабинета министров страны.

Так, на приобретение ракет противоракетной обороны с улучшенными характеристиками, типа SM-3 Block 2A и PAC-3 MSE, министерство запрашивает 67,7 млрд иен ($1,52 млрд).

10 млрд иен (около $90,5 млн) нужны военным на исследования по созданию средств поражения большой дальности.

7,7 млрд иен ($69,7 млн) предполагется потратить на исследования по созданию новых противокорабельных ракет.

10,7 млрд иен ($96,8 млн) должны пойти на модернизацию системы оперативного управления объектами ПВО.

Как передает Reuters, траты на оборону наращиваются в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, Японию беспокоит возросшая активность Китая в районе спорных островов Сенкаку.

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