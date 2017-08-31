Саакашвили предсказал свою судьбу в случае возвращения на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что киевские власти разработали три сценария на случай его возвращения на Украину. Об этом в четверг, 31 августа, он сказал в эфире телеканала NewsOne - видео доступно на YouTube.

Саакашвили подтвердил свое намерение вернуться на Украину 10 сентября. По его словам, украинско-польскую границу он пересечет в полдень в пункте пропуска «Краковец». «Но у них несколько сценариев. Во-первых, не пустить меня через границу, забрать у меня паспорт и выдворить обратно в Польшу. Во-вторых, пропустить меня, но сразу же задержать под любым предлогом и начать процесс экстрадиции в Грузию. Но тут у них проблема — грузинские уголовные дела раньше официально не признавались Украиной», — сказал бывший губернатор.

Он добавил, что, по третьему сценарию, на границе будет устроена «заварушка». «Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги, тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал», — заявил Саакашвили.