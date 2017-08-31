Минюст: «К нам не обращались за экстрадицией Лапшина»

Азербайджанской стороне не поступало обращений по экстрадиции осужденного блогера Александра Лапшина, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, что Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, 20 июля был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы. Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Отметим, что блогер не подал апелляционную жалобу на решение суда, однако обратился с просьбой о его экстрадиции в Израиль.