Минналогов получит информацию о всех землевладельцах

Минисельхоз Азербайджана завершает создание электронной информационной базы земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности или пользовании физических лиц.

Как передает haqqin.az cо ссылкой на пресс-службу Минналогов, об этом сообщил глава отдела налоговой политики Главного управления налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Азербайджана Ниджад Иманов.

После того как информация об этих землях и ее собственниках (пользователях) будет упорядочена, Минналогов и муниципалитеты для более точного расчета налогов получат неограниченный доступ к этой базе, отметил Н.Иманов.

Министерство сельского хозяйства уже разработало проект документа «Об утверждении критериев определения земель, использующихся по назначению, и земель, использование которых по сельскохозяйственному назначению невозможно», а налоговое ведомство внесло в него свои предложения.

В настоящее время вопрос об использовании земли не по назначениювозможно только на основании справки Минсельхоза, МЧС и АО «Мелиорация и водное хозяйство».