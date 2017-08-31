Захарова о заявлениях Хогланда по Карабаху

"Заявления Ричарда Хогланда не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты США, Франции и России в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о принципах урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Официальный представитель МИД также приветствовала назначение нового сопредседателя от США Эндрю Шеффера. По ее словам, в обновленном составе сопредседатели продолжат усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Рассчитываем, что командный дух, который был присущ тройке, будет сохранен", - заметила Захарова.