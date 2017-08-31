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США распечатают стратегический резерв нефти

 

Минэнерго США объявило о решении использовать 500 тысяч баррелей нефти из стратегических резервов. Это случилось впервые с 2012 года, сообщает в четверг, 31 августа, агентство Reuters.

Необходимость в использовании резервной нефти возникла из-за урагана «Харви» — самого мощного шторма в США за последние 12 лет. 500 тысяч баррелей нефти отправят на перерабатывающий завод Phillips 66, который расположен в штате Луизиана.

«Харви» ударил по добыче углеводородов в Мексиканском заливе. Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило, что объемы производства нефти упали почти на 25 процентов, на 430 тысяч баррелей в день, — с 1,75 миллиона до 1,32 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, была приостановлена работа многих НПЗ. Их мощность упала на два миллиона баррелей в день.

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