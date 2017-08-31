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Китай запустит движущийся со скоростью 4000 километров в час поезд

 

Китайская аэрокосмическая корпорация CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) планирует разработать и запустить в действие поезда, способные развивать скорость до четырех тысяч километров в час. Об этом сообщает издание Sina.com.

Транспортная система HyperFlight представляет собой поезд на магнитной подушке, движущийся в туннеле с низким вакуумом.

В работе над HyperFlight примут участие более 20 китайских и зарубежных институтов, а в распоряжении CASIC уже имеется более 200 патентов, связанных с перспективной транспортной системой.

Проект будет развиваться в три этапа. На первом должны быть запущены региональные поезда, развивающие скорость до тысячи километров в час. На втором - сообщение будет налажено между крупными мегаполисами, и скорость поезда будет увеличена вдвое. На третьем же этапе HyperFlight предстоит выйти за границы Китая.

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